Asllani: «Vestire l’Inter mi fa un certo effetto! Momento top? Uno»

Asllani stasera sarà protagonista in Inter-Empoli. Partita da grande ex per lui, di conseguenza il club gli dedica il matchday programme.

GRANDE EFFETTO – Asllani inizia così a parlare nel matchday programme di Inter-Empoli: «Indossare questa maglia fa sempre un certo effetto. Sono arrivato a 20 anni, ora ne ho 22, ho un Europeo sulle spalle e sicuramente mi sento maturato anche se devo continuare a lavorare. Per me è fondamentale avere un gruppo unito, i miei compagni mi hanno sempre sostenuto dentro e fuori dal campo e mi hanno aiutato a crescere».

VITA – Asllani e il suo amore per il calcio: «Ero un bambino che aveva continuamente il pallone tra i piedi. Il calcio mi ha sempre fatto divertire ed emozionare e ha fatto sì che io potessi vivere momenti incredibili come la vittoria dello Scudetto lo scorso anno».

PASSIONE – La figura paterna importante per Asllani: «È stato mio padre a farmi appassionare al calcio, ricordo che andavo sempre a guardare le partite con lui. Poi la passione vera me la trasmettano i tifosi che sono l’anima di questo sport: andare in campo e giocare per loro è un qualcosa che mi rende orgoglioso».

Asllani tra primo gol con l’Inter e vittoria della seconda stella

PRIMO GOL – Asllani non ha dubbi sul momento top, finora, della sua carriera: «Il primo gol con l’Inter a San Siro contro il Genoa è stato il momento più bello della mia carriera. Lo avevo aspettato e voluto tanto e dopo un anno e mezzo è arrivato».

SECONDA STELLA – Asllani ricorda la vittoria del ventesimo scudetto: «È stato un momento indimenticabile per me e per il gruppo. Vincere uno Scudetto alla mia età con la squadra per cui ho sempre tifato è stata una grande emozione».

PASSAGGIO – Asllani conclude parlando del trasferimento dall’Empoli all’Inter: «Quando ho salutato l’Empoli per arrivare all’Inter da una parte è stato difficile perché lasciavo una squadra in cui avevo giocato 13 anni ma dall’altra sapevo che stavo intraprendendo un percorso che avevo inseguito tanto».