Asllani verso la Fiorentina: con l’Inter si ragiona su queste cifre – TS

Asllani viaggia verso la Fiorentina. La società viola ha scelto l’albanese come prossimo colpo in entrata per il centrocampo. L’Inter valuta il ragazzo 18-20 milioni di euro, ma con il presidente Commisso si può trovare una quadra che accontenti entrambi i club.

VERSO FIRENZE – Kristjan Asllani è intenzionato a rimanere in Serie A. Ecco perché ha escluso un suo trasferimento al Real Betis, per aspettare una tra Fiorentina o Bologna. La prima a muoversi è appunto la società viola. L’Inter valuta il centrocampista albanese sui 18-20 milioni di euro e come riferisce Tuttosport, Commisso eventualmente potrebbe far pervenire un’offerta da 15-16 milioni più bonus per chiudere velocemente l’affare. Il ragazzo di Elbasan ma cresciuto a Buti, in Toscana, piace tanto alla dirigenza viola e allo stesso Stefano Pioli, a caccia proprio di un giocatore in quella zona del campo.

Asllani, aria di addio dall’Inter: nuova vita alla Fiorentina?

VALIGIE IN MANO – Asllani, negli ultimi tre anni, ha avuto una crescita all’Inter ma non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista all’Inter, chiuso anche ovviamente dal titolare del ruolo Hakan Calhanoglu. L’albanese, complice anche l’infortunio del turco, ha giocato tutto il Mondiale per Club dall’inizio. Ma adesso l’Inter vuole monetizzare e la destinazione Fiorentina è altamente gradita dallo stesso giocatore.

Fonte: Tuttosport – S.TO