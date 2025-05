Asllani spinge l’Inter: «Rimaniamo attaccati, nel calcio non si sa mai»

Asllani spinge l’Inter sia in campo che fuori. L’albanese ha segnato il suo secondo rigore consecutivo, colpendo il Torino dopo il Verona. E crede allo scudetto. Le sue parole.

VITTORIA IMPORTANTE – Intercettato da Sport Mediaset, Kristjan Asllani commenta in questo modo la vittoria dell’Inter a Torino, arriva anche grazie al suo calcio di rigore: «Siamo venuti per cercare la vittoria a tutti i costi, ce l’abbiamo fatta, siamo contenti, dovevamo vincere per rimanere lì. Dobbiamo restarci. C’è la voglia di vincere tutte le partite indipendentemente da chi gioca e siamo contenti di aver giocato una partita così importante. Non mi interessa il gol, la cosa importante è la squadra, conta vincere di squadra, vediamo cosa succede. Rigore? Milinkovic Savic è molto alto, ma ho calciato un buon rigore».

Asllani non vuole mollare lo scudetto e spinge l’Inter

CHAMPIONS LEAGUE – Lo stesso Asllani risponde alla domanda sulla finale di Champions, arrivata dopo l’epica semifinale col Barcellona di martedì scorso. L’albanese però è concentrato anche sul campionato e sulla lotta scudetto: «Abbiamo vinto una partita difficile e importante, dobbiamo lavorare perché manca sempre meno a quell’appuntamento. Ma dobbiamo rimanere attaccati al campionato, ci sono ancora due partite e nel calcio tutto può succedere».