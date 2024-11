Asllani: «Sostituto di Calhanoglu? Sono pronto! Cresciuto all’Inter»

Asllani torna a giocare in Nazionale e scende in campo per centottanta minuti. Il centrocampista albanese ricarica le pile in vista della ripresa del campionato e parla anche della possibile assenza di Hakan Calhanoglu. In un’intervista realizzata da Sportmediaset, il centrocampista dell’Inter ha parlato del suo impiego.

SOSTITUTO – Kristjan Asllani parla della possibile assenza del compagno di reparto: «Calhanoglu fuori? Non so se toccherà a me sostituirlo. Come ho sempre detto cerco di lavorare duramente tutti i giorni, quello che viene, viene. Se mi sento pronto? L’ho sempre detto, mi sento molto cresciuto, quello che mi viene dato, anche 20 minuti, cerco di sfruttarlo al massimo, alla fine ho solo 22 anni».

SEMPRE IN CAMPO – Asllani durante questa sosta ha giocato entrambe le partite con la sua Nazionale: «Sono contento perché in questo ultimo mese diciamo che non ero quasi mai stato a disposizione per via dell’infortunio al ginocchio. Pensavo di non giocare la prima delle due partite con la Nazionale, invece le ho giocate tutte e due per 90 minuti. Ringrazio il mister Sylvinho, lo ringrazio tanto. Differenza di dove gioco tra Inter e Albania? Non cambia tanto, posso fare tutti i ruoli del centrocampo, io sono sempre stato un play davanti alla difesa, preferisco quel ruolo».

Inter, campionato o Champions League? Parla Asllani!

DOPPIO IMPEGNO – Asllani punta dritto su entrambi gli obiettivi dell’Inter: «Sei l’Inter, l’obiettivo è quello di portare a casa trofei, devi vincere. Vogliamo rivincere lo scudetto, ma essere anche protagonisti in Champions. La rivale più accreditata in A? Non lo so, ci sono squadre fortissime in campionato, squadre che hanno fatto un bel mercato, che giocano per vincere. Noi poi abbiamo vinto l’anno scorso, è difficile confermarsi, lavoriamo per questo. Noi però ci stiamo allenando anche molto più duramente rispetto allo scorso anno e abbiamo ben chiari gli obiettivi».

Fonte: Sportmediaset