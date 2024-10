Asllani sicuro di sé: «Quando entro in campo, entro per vincere!»

Asllani ha parlato al termine della partita tra Georgia e Albania. Il centrocampista dell’Inter ha segnato il gol decisivo a Tbilisi.

VITTORIA CON GOL – Kristjan Asllani esprime tutta la sua soddisfazione al termine di Georgia-Albania: «Indosserò sempre questa maglia. È stata una partita molto difficile. Sapevamo che in casa erano una squadra organizzata. Sapevamo che avrebbero giocato così. Oggi eravamo più motivati ​​fin dall’inizio. Questa è l’Albania. Quando vinci è bello, ma conosciamo le critiche dopo la partita con la Repubblica Ceca, perché questo è il calcio. Siamo tutti qui e stiamo insieme. Sapevamo che saremmo venuti qui per prendere punti e così è stato. Diamo tutti il ​​massimo. Quando entro in campo, entro per vincere. Contro la Repubblica Ceca abbiamo sofferto subito. Oggi eravamo una squadra, abbiamo difeso bene e ci siamo riusciti. È stato molto difficile. Usciamo felici dal campo dopo questa partita».

Ora per Asllani il rientro all’Inter: nuova linfa

RIENTRO – Adesso Asllani si prepara a rientrare a Milano per riprendere i lavori con la maglia dell’Inter. Il centrocampista albanese, regista di riserva dei nerazzurri, dopo questa vittoria e questo gol decisivo rientrerà ad Appiano Gentile con una voglia e un entusiasmo sicuramente non banali. L’Inter, durante questa sosta per le nazionali, sta assistendo a tutta una serie di partite, con grandi protagonisti i propri giocatori. Asllani conferma il mood di queste giornate.