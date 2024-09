Asllani post Atalanta sottolinea la gestione del gruppo di Inzaghi

Dopo la partita con l’Atalanta Asllani è andato a parlare ai microfoni. E ci ha tenuto a sottolineare la gestione del gruppo di Inzaghi, anche dal punto di vista di uno di quelli che gioca meno.

PROTAGONISTA – Nel post partita di Inter-Atalanta si è presentato a parlare ai microfoni Kristjan Asllani. Subentrato al posto di Calhanoglu, l’albanese ha disputato l’ultima mezz’ora della partita, aiutando la squadra a portare a casa il risultato. E a domanda precisa ha spiegato la sua visione del gruppo di lavoro dell’Inter.

RISERVA DEL REGISTA – Asllani è ormai al suo terzo anno all’Inter. E ha sempre avuto davanti dei titolari di grandissimo spessore, con anche un minutaggio proporzionale. Risultando insomma sempre costretto ad accontentarsi delle briciole. Questo però non lo ha abbattuto, e ha sempre lavorato per migliorare e farsi trovare pronto. Guadagnando mese dopo mese la fiducia di Inzaghi. Ma questo ruolo di alternativa gli crea problemi? La risposta è no. Per due motivi.

LA GESTIONE DEL GRUPPO – Asllani ha parlato chiaramente (le sue parole le trovate QUI a 1.15). Primo punto: chi gioca meno si deve far trovare pronto, perché le partite sono tante e tutti servono ad arrivare al risultato. Questa è la mentalità generale del gruppo nerazzurro, in cui tutti evidentemente si sentono di poter diventare protagonisti. Secondo punto: il gruppo è gestito bene e il clima all’interno è sereno. E questo chiama in causa la gestione generale di Inzaghi. Che ha sicuramente dei suoi preferiti, ma evidentemente sa far sentire importanti anche gli elementi con un minutaggio inferiore. Che sanno di poter avere occasioni e di poter tornare utili. Il centrocampista quindi ci ha tenuto a spendere una buona parola per il suo allenatore. E sentirlo dire proprio da una riserva è un segnale che il lavoro funziona.