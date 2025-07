Asllani, muro con l’Inter! Cessione complicata, rifiutate varie piste

Asllani e Inter arrivano allo scontro. Il centrocampista albanese non vuole lasciare l’Italia e chiede più tempo per scegliere la sua prossima squadra in caso di cessione.

FUTURO – Kristjan Asllani non ha alcuna intenzione di lasciare l’Italia. Il centrocampista albanese dell’Inter ha fatto sapere con chiarezza di voler restare in Serie A, rifiutando tutte le proposte arrivate dall’estero in queste settimane. Nonostante il suo nome sia stato accostato a diversi club in Liga, l’ex Empoli ha scelto di puntare i piedi e aspettare l’occasione giusta che possa garantirgli continuità, fiducia e un ruolo centrale nel nuovo progetto.

Asllani, tempo e pazienza! Ma l’Inter non ci sta

DECISIONE – La volontà di Asllani è quella di giocarsi le sue carte fino in fondo. In attesa di capire quali saranno le strategie dell’Inter tra uscite e possibili arrivi a centrocampo, il classe 2002 prende tempo. Non vuole fare una scelta affrettata e pretende di essere protagonista, in un contesto che lo valorizzi realmente. L’Inter, dal canto suo, è aperta a valutare offerte concrete, ma non vuole svendere un talento su cui ha investito e che ha ancora margini di crescita importanti. Il mercato è in movimento, ma Asllani ha deciso: niente estero, il futuro dovrà parlare ancora italiano.