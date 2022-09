Asllani: «Mio debutto? A disposizione! Inter, pronti a reagire. Dispiace per Brozovic»

Kristjan Asllani, risparmiato dall’Albania in Nations League contro l’Islanda (vedi QUI), è tornato prima a disposizione di Simone Inzaghi per preparare il debutto contro la Roma vista l’assenza di Marcelo Brozovic. Il giovane centrocampista è stato intervistato dal collega Simone Togna su Tuttosport questa mattina.

PRONTO AL DEBUTTO – Asllani è carico per il possibile debutto in campionato contro la Roma con la maglia dell’Inter, ma soprattutto riposato: «Certo, sono sempre stato a disposizione del mister e quindi sarò a disposizione anche sabato. Peccato aver perso Marcelo, un giocatore fondamentale per noi. Se però dovesse arrivare il mio turno, beh io sono pronto. Cercherò eventualmente di dare il massimo. Noi dobbiamo pensare di partita in partita. Ora c’è la sfida difficilissima contro la Roma, una squadra forte. Vediamo cosa viene fuori, ma dobbiamo per forza giocare per i tre punti. Poco utilizzato fin qui? Lo ribadisco: quando arriverà il mio momento sarò pronto e felice».

REAZIONE – Asllani parla del momento di difficoltà della squadra: «Siamo pronti a reagire. Noi lavoriamo sempre bene e duramente durante la settimana: sono sicuro che i risultati arriveranno. Contro il Barcellona giocheremo per vincere, ma testa alla Roma. Scudetto? Ci crediamo».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna