Asllani: «Mangiato un gol, ma buona partita! Maglia Modric? Vi spiego»

Asllani ha sfidato la Croazia di Brozovic e Perisic nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. L’Albania, che ha perso all’esordio contro l’Italia, ha portato a casa solo un punto e in maniera rocambolesca. Il centrocampista dell’Inter si dice comunque soddisfatto ai microfoni di Sky Sport

PAZZA COME L’INTER – Kristjan Asllani al termine di Croazia-Albania porta a casa due cimeli: «Ho preso le maglie di Modric e Perisic quindi sono contento. La maglia di Modric? Ho chiesto a Ivan (Perisic, ndr) e me l’ha fatta avere fortunatamente. L’Albania è un po’ pazza però siamo contenti, è stata una partita iniziata per il verso giusto, poi io mi sono mezzo mangiato quel gol perché ero convinto arrivasse prima Modric e ho tirato a occhi chiusi. Gli ultimi 10 minuti è stata una partita pazza, abbiamo rischiato di vincerla però peccato: ci tenevamo a fare 3 punti ma ci teniamo stretto questo punto».

Asllani e le emozioni di Croazia-Albania: il bilancio del centrocampista interista è positivo

REAZIONE ED EMOZIONI – Asllani ammette di aver provato forti emozioni in campo e di essere abbastanza soddisfatto della sua prestazione: «Emozioni le provi in campo soprattutto contro questi campioni che guardavo in TV, sono contento perché ho fatto una buona partita e perché avevo davanti dei campioni. Ma lo sono anche per la squadra che ha risposto dopo tante critiche e non era facile».