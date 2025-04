Asllani, ipotesi prestito! Mentre 2 già prestati saluteranno l’Inter – TS

Il futuro di Asllani è fortemente in bilico. In estate l’Inter potrebbe ragionare ipotetico addio, ma come riferisce Tuttosport occhio anche all’ipotesi del prestito. Due giocatori, invece, già “prestati” sono fuori dal progetto.

IN USCITA – In estate l’Inter sarà una delle società più attive sul mercato. Come già scritto, la società nerazzurra ha deciso di mettere tagliare definitivamente la filosofia dell’instant team, per avviarne un’altra sicuramente più futuribile e di ampio raggio. Ma oltre ai diversi nomi in entrata, la Beneamata sta lavorando o comunque lavorerà nei prossimi mesi anche sul mercato in uscita. Tra i nomi papabili a partire c’è quello di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese non ha convinto nel ruolo di vice Hakan Calhanoglu, ecco perché in estate, in caso di offerta importante, potrebbe fare le valigie. Ma si ragiona anche su un prestito per visionarlo in un’altra squadra lontano da Milano. Occhio anche a Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck, che potrebbero essere ceduti.

Non solo Asllani, non faranno parte del progetto tecnico dell’Inter altri due

FUORI – Come riferisce Tuttosport, sono fuori dal progetto tecnico dell’Inter Tajon Buchanan e Tomas Palacios. Il primo è in prestito al Villarreal, che detiene un diritto di riscatto pari a 14 milioni di euro. Il secondo è invece è stato ceduto in prestito secco a gennaio al Monza, che sta per retrocedere in Serie B. I due non faranno parte, scrive il quotidiano torinese, dell’Inter che verrà.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna