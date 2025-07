Asllani-Inter, storia ai titoli di coda? I segnali e una costante

Kristjan Asllani e l’Inter potrebbero separarsi nel corso della finestra estiva di mercato. La situazione attuale e gli scenari futuri, con una tendenza chiara da considerare.

LA SITUAZIONE – Kristjan Asllani potrebbe lasciare l’Inter in vista di un restyling che la società nerazzurra prevede di attuare a centrocampo. Il calciatore albanese, acquistato nel 2022 con l’idea di affidargli un giorno le chiavi della mediana, ha trovato nel corso dei suoi anni a Milano una difficoltà sostanziale a imporsi nel contesto di un Club in competizione per ogni trofeo disponibile. La pressione dei tifosi e della società, così come il peso di dover sostituire un top come Hakan Calhanoglu, hanno rappresentato degli ostacoli al pieno dispiegarsi delle qualità e delle prospettive che si accompagnavano al suo profilo. Rendendo di conseguenza necessario effettuare delle riflessioni sul suo futuro.

Asllani, l’Inter resta in attesa: il piano di mercato e le sensazioni attuali

LATO NERAZZURRO – Sulla base di considerazioni tecniche e improntate al futuro, l’Inter ha deciso di inserire Asllani nella lista dei cedibili in estate. L’idea è che quanto visto finora non sia il preludio a un’ulteriore crescita funzionale al riconoscimento di uno status da titolare all’albanese. Proprio per questo, nell’ottica di un rinnovamento del centrocampo da fondare su precise basi e consapevolezze, lo staff tecnico e la dirigenza nerazzurri sono convinti che quello attuale sia il momento giusto per dirsi addio.

LATO CALCIATORE – Asllani, avendo preso coscienza della postura assunta dall’Inter sul mercato, non ha chiuso all’ipotesi di una cessione. Ciò a una condizione, ossia quella della possibile destinazione cui sottoporsi in estate: no a ipotesi estere. Per il momento, almeno, la posizione del centrocampista ex Empoli appare categorica. Anche se, date le “infinite vie del mercato”, è sempre bene escludere certezze di carattere definitivo.