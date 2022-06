Asllani: «Inter, sono pronto e darò tutto! Una fortuna giocare con Brozovic»

Asllani ha dato inizio alla sua avventura all’Inter (QUI il suo numero di maglia). Il centrocampista albanese ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di Inter TV, nella quale ha un pensiero anche per Brozovic. Di seguito le sue dichiarazioni

EMOZIONI – Kristjan Asllani è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: «Un’emozione bellissima, ho 20 anni e indossare questa maglia per è un’emozione unica. Non vedo l’ora di iniziare questa stagione e darò il massimo. L’Italia? Non lo avrei mai immaginato, sono partito a 2 anni dall’Albania, ho fatto la scuola qui e ho giocato a calcio in Italia. Non mi sarei mai immaginato questo. A chi mi ispiro? Non so a chi mi ispiravo ma non mi stancavo mai del pallone, le guardo tutte le partite perché cerco di rubare qualcosa a tutti i centrocampisti. Ora ho la fortuna di giocare con Brozovic che è un mediano fortissimo».

PIEDI BEN SALDI – Asllani prosegue parlando dei suoi obiettivi: «I miei obiettivi non li so ancora, guardo passo dopo passo. Sono felice di aver esordito così presto, devo tanto all’Empoli e li ringrazio. Ora sono qui e cerco di dare davvero il massimo. Primo gol contro l’Inter un segno? Può darsi, è arrivato il primo gol, ero molto felice e adesso lo sono ancora di più. San Siro? Io sono pronto e non so cosa dire, dico solo ai tifosi di supportarci il più possibile».