Asllani sul futuro: «Stanco, ne parleremo più avanti. Ora il Mondiale»

Asllani ha parlato del suo futuro cercando comunque di sorvolare immediatamente. L’albanese presto si aggregherà all’Inter per il Mondiale per Club.

SLALOM SUL FUTURO – Ieri Kristjan Asllani e la sua Albania hanno trovato solamente il pareggio sul campo della Lettonia. Il regista dell’Inter ha giocato novanta minuti e adesso si aggregherà con la squadra di Cristian Chivu negli States per il Mondiale per Club. Alla domanda sul futuro, il ragazzo di Elbasan ha voluto dribblare rispondendo in questo modo: «Il futuro non lo conosco, non so cosa succederà. Adesso c’è il Mondiale per Club e poi parleremo di mercato o di altro con il club. In realtà, anch’io sono stanco, arrivo da due partite dove ho speso tanto sia fisicamente che mentalmente. Di questo ne parleremo più avanti. E vedremo». Asllani volerà appunto presto negli Stati Uniti e si aggregherà con il gruppo direttamente in California. Da capire se sarà già a disposizione del mister per la prima uscita contro il Monterrey tra martedì 17 e mercoledì 18 alle 3 italiane. Il suo futuro rimane tutto da scrivere. Con Simone Inzaghi ha avuto una buona crescita, ma non è mai riuscito ad imporsi, anche perché davanti ha avuto un colosso come Hakan Calhanoglu. Ora Chivu lo valuterà e poi la dirigenza deciderà il da farsi.