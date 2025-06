Asllani, futuro incerto! L’Inter segue con attenzione

Il futuro di Kristjan Asllani all’Inter è in bilico. Arrivato nell’estate 2022 dall’Empoli, il giovane centrocampista albanese non è riuscito a imporsi con continuità nel centrocampo nerazzurro.

INTERESSE – Nonostante il suo talento, Asllani ha trovato poco spazio, a causa della forte concorrenza in mediana e delle scelte di Simone Inzaghi fino alla passata stagione. In questa sessione di mercato, si fa sempre più concreta l’ipotesi di una cessione. Diversi club italiani, tra cui la Fiorentina, sembrano interessati a prenderlo in prestito o a titolo definitivo. Un trasferimento potrebbe essere la soluzione migliore per garantire ad Asllani il tempo di gioco che gli manca, e per permettergli di crescere come titolare.

Asllani, cessione in vista? L’Inter apre a un addio

CESSIONE – L’Inter, che vorrebbe fare plusvalenze, potrebbe considerare la cessione di Asllani, anche se il ragazzo rimane legato al club da un contratto fino al 2028. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’Inter deciderà di puntare su di lui o se il giovane centrocampista lascerà Milano per cercare più spazio altrove. Nel frattempo la Fiorentina ha mostrato interesse, senza però scendere nel concreto.