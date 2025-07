Asllani, futuro in bilico! L’Inter valuta con attenzione e aspetta

L’Inter valuta con attenzione il futuro di Asllani. Il centrocampista albanese, ormai da tempo relegato a panchinaro, potrebbe salutare in questa sessione di mercato.

FUTURO – Il Mondiale per Club doveva rappresentare un’occasione di rilancio per Kristjan Asllani, ma il centrocampista albanese non è riuscito a lasciare il segno. Prestazioni opache, pochi lampi e una presenza in campo che non ha convinto appieno lo staff tecnico dell’Inter. Il classe 2002, arrivato a Milano con grandi aspettative, continua a faticare nel ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno della rosa nerazzurra. In viale della Liberazione si riflette ora sul suo futuro.

Asllani, addio che si fa più probabile! Il punto

SITUAZIONE – La società valuta l’ipotesi di una cessione a titolo definitivo, oppure di inserirlo come contropartita tecnica in qualche trattativa di mercato, magari con club di Serie A interessati a giovani di prospettiva. Le qualità non sono in discussione, ma in un’Inter sempre più ambiziosa e competitiva, il margine di pazienza si sta assottigliando. Asllani ha bisogno di continuità, fiducia e minuti. E potrebbe trovarli altrove, in un contesto tecnico che gli consenta di sbagliare e crescere. L’Inter, intanto, resta aperta a soluzioni, pronta a fare scelte strategiche che vadano incontro tanto alle esigenze tecniche quanto a quelle economiche.