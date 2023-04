Asllani, due volte consecutive da titolare in A? Ultima volta a ottobre

Kristjan Asllani sembra aver conquistato finalmente la fiducia di Simone Inzaghi. Con l’assenza di Hakan Calhanoglu e la Champions League da giocare l’albanese sta conquistando maggiore spazio in campionato.

FIDUCIA – Sta aumentando la fiducia di Simone Inzaghi nei confronti di Kristjan Asllani. Il calciatore albanese dovrebbe partire dal primo minuto contro il Monza (vedi articolo), sarebbe la seconda volta consecutiva. Con la Champions League da giocare in settimana, l’infortunio di Hakan Calhanoglu e la forma fisica non perfetta di Marcelo Brozovic il giovane ex Empoli sta conquistando sempre più minuti in campionato. L’unica volta che Asllani è partito due volte titolare in fila è stata a ottobre, precisamente con Roma e Sassuolo. Da lì in poi addirittura Roberto Gagliardini ha avuto maggiore spazio, il futuro però sembra più roseo. La prestazione con la Salernitana ha convinto, il nuovo regista dell’Inter è pronto a prendersi il posto.