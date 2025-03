Asllani confessa: «Qualcuno aggressivo con me. Voglio restare all’Inter!»

Kristjan Asllani è tornato a parlare delle critiche da lui ricevute dopo la finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan per 2-3: poi un commento sul suo futuro all’Inter.

IL COMMENTO – Kristjan Asllani ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sport Mediaset, affrontando vari temi legati al suo rapporto con l’Inter e con i propri tifosi. In tal senso, il centrocampista albanese ha sottolineato come, dal suo punto di vista, si sia superato un certo limite dopo la finale di Supercoppa Italiana vinta in rimonta dal Milan contro l’Inter per 3-2: «Sono stato fischiato, non sono qui a dire le bugie. Sicuramente se l’hanno fatto avevano i loro motivi, non avevo giocato bene, mi meritavo i fischi, mi prendo tutte le cose negative. Però c’è anche da dire che dopo la Supercoppa sono stati troppo aggressivi con me, non pensavo di meritare quel trattamento».

L’ATTEGGIAMENTO – Asllani ha poi proseguito: «Detto questo, io continuo a lavorare tranquillamente, la squadra mi sta vicino, ho una famiglia che mi vuole bene: vado avanti per la mia strada, ho 23 anni, so di poter crescere. So anche che in questi tre anni non ho fatto vedere spesso le mie qualità».

Asllani sul suo possibile futuro all’Inter

LO SCENARIO – Asllani ha infine concluso descrivendo i possibili scenari legati alla sua situazione di mercato: «Quando sono venuto qui l’ho fatto perché mi vedevo per tanti anni in nerazzurro. Spero ancora di stare tanti anni all’Inter, ma nel calcio non si sa mai. Vedremo quello che succede, ora abbiamo questi due mesi, cercheremo di dare il massimo».