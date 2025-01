Asllani, ora confermarsi in Champions League: quest’anno prima volta

Asllani, dopo aver fatto benissimo in Inter-Empoli, si candida ad una maglia da titolare contro lo Sparta Praga in Champions League.

IL SALTO – Dall’Italia all’Europa, dalla Serie A alla Champions League: ora tacco confermarsi anche nel palcoscenico più importante e prestigioso. Kristjan Asllani è chiamato a superare anche il test ceco. Il centrocampista albanese ieri è stato uno dei migliori durante Inter-Empoli, giostrando al meglio la manovra nerazzurra e condendo il tutto con l’assist da corner per il colpo di testa del momentaneo 2-0 di Denzel Dumfries. Insomma, il ragazzo di Elbasan ma cresciuto a Buti, doveva rispondere dopo la pessima prova contro il Bologna. Detto fatto: prestazione di personalità e da sette in pagella. Ora tocca riconfermarsi e bisognerà farlo appunto nel palcoscenico più bello: la Champions League.

Asllani alla prima da titolare in Champions League: l’Inter conta su di lui

PRIMA VOLTA – In assenza di Hakan Calhanoglu, che ne avrà ancora per una decina di giorni (clicca QUI per i tempi di recupero), anche a Praga, dopodomani, sarà proprio Asllani a guidare la regia dell’Inter. Quella contro lo Sparta Praga dovrebbe diventare, a meno di sorprese, la quarta partita consecutiva dal primo minuto per lui. Dopo aver superato gli esami Venezia ed Empoli e aver steccato quello col Bologna, adesso arriva lo Sparta Praga. Per Asllani sarà, peraltro, la prima titolarità in assoluto in questa stagione di Champions League. Infatti, finora ha totalizzato 63 minuti tra Stella Rossa, Arsenal e Bayer Leverkusen. Nelle precedenti sfide contro Manchester City (panchina), Young Boys (infortunato) e Lipsia (panchina) non era mai sceso in campo.