Asllani-Brozovic, prima staffetta dell’anno! Inter-Villarreal doppia valenza

Asllani giocherà al posto di Brozovic che rimarrà a Milano per precauzione. Test molto importante per l’albanese sia dal punto di vista tecnico che emotivo

PRIMA STAFFETTA − Altro test di maturità per Kristjan Asllani. Oggi l’albanese scenderà in campo dal 1′ contro il Villarreal a causa del problema muscolare accorso a Marcelo Brozovic (vedi articolo). Dunque, la prima staffetta dell’anno è pronta a materializzarsi. D’altronde, l’Inter lo ha preso proprio per questo. Per ovviare alle eventuali avversità contro il regista croato. Inter-Villarreal sarà una prova decisamente significativa. Uno perché l’avversario non è dei più semplici, semifinalista nell’ultima edizione di Champions League, due poiché tra sette giorni l’Inter esordirà ufficialmente in campionato contro il Lecce. Inter-Villarreal sarà pertanto un test valido per individuare il livello del ragazzo di Elbasan.

DOPPIA VALENZA − In questo ritiro precampionato, Asllani è stato certamente uno dei più positivi. L’ex Empoli ha già mostrato quelle che sono le sue potenzialità andando anche in gol contro il Monaco nel 2-2 di Ferrara. Ad oggi si tratta dell’acquisto più oneroso dell’estate nerazzurra (quasi 16 milioni di euro nelle casse dell’Empoli). Ovviamente ci vorrà ancora un po’ di tempo e diverse partite per capire se sia stato un affare o meno. L’impatto con San Siro probabilmente sarà quel terminale di riferimento per definirne le vere qualità. Pescara non è il Meazza (ovviamente) ma l’ambiente di questa sera non sarà da meno. Si prospetta un Adriatico completamente sold out e dipinto da colori nerazzurri. Dunque, il test per Asllani sarà di doppia valenza: sia tecnica che emotiva.