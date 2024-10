Asllani, arriva il responso dopo la rifinitura: il punto su Roma-Inter!

Asllani ieri aveva subito una botta durante l’allenamento dell’antivigilia di Roma-Inter. Ora il responso in viaggio del viaggio verso la Capitale.

RESPONSO – Kristjan Asllani ieri aveva finito l’allenamento dell’antivigilia tra Roma e Inter allarmando Simone Inzaghi. E purtroppo le preoccupazioni erano tutte legittime. Infatti, l’albanese non sarà della partita e non partirà per la trasferta verso la Capitale nel pomeriggio. Dunque, dopo Piotr Zielinski, i nerazzurri perdono un altro giocatore e soprattutto un altro centrocampista: l’Inter avrà infatti una coperta leggermente corta all’Olimpico, con soli quattro giocatori di ruolo. Proprio per questo, sarà convocato un giovane della Primavera: ossia Thomas Berenbruch.

Asllani salta Roma-Inter: il punto sulla partita dell’Olimpico

COPERTA CORTA – Con l’ex Empoli Asllani fuori da Roma-Inter, l’Inter si presenterà all’Olimpico con soli quattro centrocampisti: ossia i tre titolari più la riserva. Dunque, parte l’intrigo: rischiare il recuperato Barella sin da subito, oppure giocarsi Frattesi e lasciare Barella (multi-ruolo in mezzo al campo) in panchina nel caso dovesse servire anche per far rifiatare Hakan Calhanoglu? L’albanese, così come Zielinski, dovrebbe recuperare contro lo Young Boys, partita in programma mercoledì sera in Svizzera e valida per la terza giornata di Champions League. Berenbruch partirà con la squadra per Roma e nel caso servisse potrebbe entrare in corso d’opera.