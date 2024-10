Asllani, allarme infortunio per l’Inter? Notizie dal ritiro dell’Albania!

L’Albania si allena per le gare di Nations League ma scatta un campanello d’allarme per Kristjan Asllani. Di seguito le ultime sulle condizioni del centrocampista dell’Inter.

RISCHIO INFORTUNIO? – Come l’Italia di Luciano Spalletti, anche l’Albania di Sylvinho è impegnata in Nations League. Fra i calciatori chiamati in causa dal Commissario Tecnico dei rossoneri c’è anche l’interista Kristjan Asllani, ormai praticamente un titolare fisso della sua Nazionale. Il centrocampista, vice di Hakan Calhanoglu nell’Inter di Simone Inzaghi, negli scorsi giorni si è unito al ritiro dell’Albania, dal quale però arrivano notizie poco rassicuranti sulle sue condizioni.

Asllani, le ultime dal ritiro dell’Albania: Inter vigile!

NOVITÀ – Il sito della Nazionale albanese ha fatto il punto sull’ultima seduta dall’allenamento della squadra, in vista dell’impegno di Nations League contro la Repubblica Ceca, in programma venerdì sera. Durante la sessione odierna, andata in scena presso la sede della “Casa del Calcio”, Asllani ha svolto lavoro differenziato, insieme a Myrto Uzuni. I calciatori, rispettivamente di Inter e Granada, hanno riscontrato problemi muscolari, portandoli ad allenarsi a parte. Il club nerazzurro, però, non sembra rischiare del tutto l’allarme infortunio poiché, come spiega l’Albania: «Entrambi i giocatori sono monitorati dallo staff medico della Nazionale e domani dovrebbero rientrare nel gruppo».