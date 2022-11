Asllani: «Albania-Italia partita speciale per me! Spero di giocare più minuti possibili»

Kristjan Asllani intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Albania, ha parlato della sfida in programma mercoledì 16 novembre contro l’Italia, una partita speciale per lui.

CONTRO L’ITALIA – Asllani in conferenza stampa ha parlato così della sfida contro l’Italia: «Sarà una partita speciale per me, vivo in Italia da quando avevo 2 anni. Ho molti amici lì. Partita difficile, ma cercheremo di rendere felice la nostra gente. Non vedo l’ora di giocarla. L’Italia ha un livello molto alto, ma cercheremo di fare il nostro gioco, perché abbiamo molta qualità. Spero di giocare più minuti possibili in Nazionale per acquisire altra fiducia in me stesso».