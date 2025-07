Asllani, addio dall’Inter più vicino? In Serie A arriva la prima mossa!

Kristjan Asllani è in partenza. Il centrocampista albanese, che l’Inter valuta sui 18-20 milioni di euro piace anche in Serie A. E si registra, a tal proposito, un’accelerata.

PRIMA MOSSA DALLA SERIE A – Accelerata per Asllani da parte della Fiorentina. Il centrocampista albanese, in uscita dall’Inter, è corteggiato dal club viola, che dalla prossima stagione sarà allenato peraltro da un ex nerazzurro come Stefano Pioli. L’Inter valuta il ragazzo di Elbasan sui 18-20 milioni di euro e la Viola si starebbe già operando per formalizzare una prima offerta da presentare al club nerazzurro. Come riferisce anche Sport Mediaset, si tratta di una mossa che potrebbe costringere anche le altre società interessate, come il Bologna, a fare la propria mossa mentre la proposta del Real Betis è stata rifiutata dal giocatore.

Asllani vuole rimanere a giocare in Serie A: Inter avvisata

PREFERENZA ITALIANA – L’intenzione di Asllani è appunto quella di rimanere a giocare in Italia e in Serie A. Ecco perché ha rifiutato il Real Betis, finalista dell’ultima Conference League, e partecipante alla prossima edizione dell’Europa League. L’Inter ha deciso di voler far cambiare aria al centrocampista ex Empoli, che con Simone Inzaghi ha giocato da vice Hakan Calhanoglu. Complice l’infortunio del turco al Mondiale per Club, Asllani ha giocato tutta il torneo da titolare, ma non sarebbe bastato per convincere l’Inter a puntare ancora su di lui.