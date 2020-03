Ashley Young e i consigli sul Coronavirus: “Quando uscite di casa…”

Con un lungo post sul suo profilo ufficiale “Twitter”, Ashley Young – esterno dell’Inter – ha voluto esprimere i suoi pensieri sul Coronavirus e ha voluto dare i propri consigli a tutti i suoi follower, specialmente sui comportamenti da tenere al supermercato.

RACCOMANDAZIONI – Con il grande seguito sul suo profilo ufficiale “Twitter”, Ashley Young ha cercato di fare la sua parte per rendersi utile nella lotta al Coronavirus. Con un lungo post, l’esterno dell’Inter ha voluto infatti lanciare alcune raccomandazioni a tutti per cercare di stare in salute: “Ciao a tutti, volevo condividere con voi i miei pensieri dal momento che vivo in Italia, l’epicentro del virus. Andare al supermercato ora è un rischio, dal momento che si può diffondere o addirittura prendere il virus. Ricordate che blocco totale significa blocco totale! Inoltre andare al supermercato è sorprendentemente tranquillo, non ci sono lotte per il cibo, non ci sono scaffali vuoti e di certo gli addetti non danno limitazioni. In quasi ogni caso è generalmente un solo membro della famiglia ad andare a fare la spesa. Fare la coda è una cosa normale, ma non perché ci siano tante persone. Semplicemente i supermercati hanno deciso di far entrare un numero limitato di persone. Se dovete prendere l’ascensore con un altra persona, state al lato opposto e con la faccia verso il muro, senza respirare in direzione dell’altra persona. Usate sempre i guanti fin dal momento in cui scendete dalla macchina e toglieteli solo quando ci rientrate. Usate una maschera per tenere coperti naso e bocca. Rispettate sempre la distanza di sicurezza. Tutto questo può sembrare esagerato, ma trattate chiunque non abiti insieme a voi come se avesse il virus, perché non sapete se lo abbiano davvero o meno! La cosa più importante: state al sicuro. Non è un’esagerazione, si tratta di restare in salute. Non è una cosa orribile, le distanze si mantengono per cercare di salvare delle vite. Per favore, leggete e condividete se ancora non lo avete fatto, è il momento di dare il vostro contributo per aiutare a superare questa crisi globale”.