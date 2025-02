Asensio e altri 2 bloccati da Correa e Arnautovic: il retroscena – Sky

Spunta un retroscena a dir poco incredibile per quanto riguarda l’Inter. Correa e Arnautovic avrebbero bloccato qualche ingresso top, tra questi Asensio.

BLOCCATO – A due giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, spunta un retroscena decisamente curioso e anche abbastanza clamoroso in merito all’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno chiuso la propria sessione acquistando Nicola Zalewski dalla Roma, su cui si è espresso ai canali di Inter-News.it il connazionale e vicepresidente Uefa Zibi Boniek. In attacco, Ausilio e Baccin non sono però riusciti ad intervenire complice anche la mancata partenza di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. A proposito dei due attaccanti nerazzurri, rispettivamente quarto e quinto nelle gerarchie di Simone Inzaghi, è arrivato un retroscena non banale: i due, dicendo no alle partenze, hanno praticamente bloccato l’arrivo di uno tra Marco Asensio, Joao Felix e Marcus Rashford.

Il retroscena in casa Inter: Arnautovic e Correa protagonisti. Asensio era il preferito

RETROSCENA – Come riferisce Sky Sport, infatti, Arnautovic ha rifiutato la corte del West Ham, mentre Correa ha detto di no al Cagliari. E difatti, la mancata partenza di uno dei ha bloccato allo stesso tempo l’Inter per quanto riguarda il mercato in entrata degli attaccanti. I nerazzurri avevano già parlato con gli agenti di Joao Felix, poi andato al Milan, di Rashford e Asensio. Il preferito era proprio lo spagnolo. Alla fine sia Asensio che Rashford hanno scelto l’Aston Villa.