Asamoah, niente Inter-Atalanta. Vecino ok: le ultime – Sky

Domani alle 20.45 si giocherà Inter-Atalanta. Non sarà della sfida Asamoah ancora alle prese con i problemi al ginocchio. Ecco le ultime su questa sfida secondo Matteo Barzaghi di “Sky Sport”

CONVOCATI – «Asamoah ha appena lasciato Appiano Gentile, quindi non sarà convocato per la sfida di domani sera contro l’Atalanta. È rimasto Vecino che quindi può essere in lista per un posto da titolare, ma al momento il favorito per sostituire lo squalificato Barella è Gagliardini. In difesa torna Godin. Confermati tutti gli altri». Queste le parole di Matteo Barzaghi in collegamento dal Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti.