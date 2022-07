Arriva la settimana di Skriniar al PSG? L’Inter attende il rilancio − Sky

Quella che sta per arrivare potrebbe diventare la settimana decisiva per Skriniar al PSG. L’Inter attende il rilancio del club francese. La richiesta è di 80 milioni ma il punto di caduta può infrangersi su altro

SETTIMANA DECISIVA? − L’Inter lavora alle uscite, soprattutto quella di Skriniar. Lo slovacco rimane sul punto di partenza col PSG alla finestra. Luca Cilli, su Sky Sport, ha aggiornato sulla situazione: «Discorso Milan Skriniar? Quella che arriva potrebbe essere la sua settimana. L’Inter ha l’offerta sul tavolo del Paris Saint-Germain anche se non è il prezzo giusto, il PSG però può rilanciare anche perché c’è la concorrenza del Chelsea. In questo caso il PSG si è mosso per primo. L’Inter chiede 80 milioni di euro, intorno a 70/75 l’Inter potrebbe anche accettare ma i francesi fanno sul serio».