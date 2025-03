Arnautovic risolve l’urgenza di Inzaghi: quando l’alternativa diventa una soluzione!

Marko Arnautovic lancia un messaggio chiaro a Simone Inzaghi, risolvendo uno dei maggiori problemi stagionali dell’Inter. L’austriaco sembra una risorsa ritrovata.

IL RITORNO – Tre gol nelle tre titolarità consecutive, seppur alternate da panchine e basso minutaggio: nelle ultime sette partite dell’Inter Marko Arnautovic sembra aver ritrovato una condizione ottimale. Nell’ultimo periodo l’attaccante austriaco ha potuto prendersi il calore dei tifosi nerazzurri, quello che troppo spesso gli è mancato, esultando a San Siro per i suoi gol contro Fiorentina, Lazio e Monza. L’ultima prova, proprio quella contro i brianzoli di sabato sera, ha consacrato il ritorno di Arnautovic che, oltre a dimostrarsi finalmente freddo sotto rete, ha mandato un messaggio chiaro a Simone Inzaghi.

Arnautovic soluzione concreta di Inzaghi: l’Inter ritrova una sua risorsa offensiva

LA RISPOSTA – In uno dei periodi di massima difficoltà nerazzurra, tra infortuni, pluri impegni e pressioni avversarie, mister Inzaghi ottiene una risposta da una sua alternativa come poche volte era accaduto nel corso della stagione. Troppo spesso, infatti, le seconde linee dell’Inter quest’anno si sono dimostrate quasi un limite, piuttosto che una soluzione concreta. Le problematiche sono emerse soprattutto dal reparto offensivo, con i sostituti di Lautaro Martinez e Marcus Thuram mai capaci di non far sentire la mancanza dei titolarissimi. Le ultime prestazioni, e soprattutto i gol, di Arnautovic però avvertono l’allenatore nerazzurro che la musica potrebbe essere cambiata adesso. La continuità, a partire eventualmente da Inter-Feyenoord di domani sera, sarà fondamentale.