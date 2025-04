Arnautovic uomo in più dell’Inter! Rinnovo? Sul contratto un’opzione – TS

Arnautovic si è preso l’Inter in questo periodo della stagione. Nelle ultime cinque uscite ha segnato quattro volte e se continua così non è da escluderne il rinnovo.

ARNA LETALE – L’uomo in più dell’Inter si chiama Marko Arnautovic. Impensabile fino a qualche mese fa, quando si imputava all’austriaco di non essere la spalla ideale per Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con il rischio di diventare il quarto o addirittura quinto slot di Simone Inzaghi in attacco. Ma adesso è tutto cambiato: nelle ultime cinque partite, Arnautovic ha segnato quattro volte con una media di un gol ogni 60 minuti. In stagione, ha firmato sette marcature tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. E ogni volta che è sceso titolare ha sempre segnato un gol. Eccezion fatta per la trasferta contro lo Young Boys, dove sbagliò un calcio di rigore.

Arnautovic si gioca il futuro all’Inter: c’è opzione di rinnovo

OPZIONE – Ma se Arnautovic dovesse continuare così potrebbe rimanere a Milano? La domanda se la fa Tuttosport. In effetti, sul contratto dell’austriaco vige un’opzione di rinnovo unilaterale a favore dell’Inter. Quindi, se Viale della Liberazione decidesse di proseguire per un altro anno con Arna, lui ovviamente non si tirerebbe indietro. Anzi. Inoltre, ha anche un altro obiettivo in testa: qualificarsi al Mondiale del 2026 con la sua Austria.

