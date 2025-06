Arnautovic tifa Chivu: «Felice per lui, rimasti in contatto!» Poi un augurio all’Inter

Arnautovic fa il tifo per Cristian Chivu, nonostante non giocherà più all’Inter. L’attaccante austriaco rimarrà interista per sempre e fa un bell’augurio.

FORZA CRISTIAN – Marko Arnautovic ha annunciato il suo addio dall’Inter. L’austriaco, che ieri ha giocato nella partita vinta dall’Austria contro la Romania, ha potuto comunicato a tutti di essere libero di accasarsi in un’altra squadra. Non andrà neanche al Mondiale per Club. “Arna” dopo due anni di nerazzurro, più quello della stagione 2009-10 (del Triplete), si congeda dal club nerazzurro. Allo stesso tempo, l’attaccante ha voluto mandare un grande in bocca al lupo a Chivu. I due sono tuttora amici, dopo essere stati compagni nel 2010. Queste le belle parole espresse da Arnautovic: «Sono molto felice che Cristian sia il nuovo allenatore. Abbiamo giocato insieme, siamo ancora in contatto. È un allenatore giovane e affamato. Penso che abbia molte qualità, e la cosa più importante è che ama questa squadra. Auguro il meglio all’Inter e a Cristian. Spero che diventino campioni l’anno prossimo». Chivu comincerà la sua era in nerazzurro a partire da domani. Prima la rescissione con il Parma e poi l’annuncio ufficiale della Beneamata. Ha già firmato un biennale. Mercoledì la partenza della squadra verso gli Stati Uniti per il Mondiale per Club.