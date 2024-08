Arnautovic, dalla Serbia sicuri: irrompe la Stella Rossa! Un nodo

La Stella Rossa, secondo i colleghi serbi, ha messo nel mirino Marko Arnautovic. Il centravanti dell’Inter può lasciare il club in questa sessione estiva.

NUOVO INTERESSE – Nuova pretendente per Marko Arnautovic: ossia la Stella Rossa. Secondo i media serbi e in particolare Sportssport.ba, l’attaccante austriaco dell’Inter, di origine bosniaca, è da sempre un grande sostenitore del club biancorosso. E questo potrebbe essere un ulteriore fattore da sfruttare per poter avvicinare il suo passaggio dall’Inter in Serbia. Ma ad oggi c’è comunque un ostacolo non banale: l’ingaggio. Lo stipendio da 3.7 milioni di euro è ovviamente irraggiungibile, scrivono i colleghi, per le casse del club serbo. Quanto alla formula di trasferimento, l’Inter potrebbe anche lasciar partire a zero il 35enne ex Bologna.

Arnautovic ad oggi quarto attaccante dell’Inter: la Stella Rossa ci prova

FUTURO – Se ci fosse la possibilità l’Inter lascerebbe partire Arnautovic, anche se lo stesso giocatore in queste settimane ha sempre allontanato le voci di un suo addio dalla Beneamata. Nell’ultima stagione in nerazzurro, culminata con la vittoria dello scudetto numero venti, l’austriaco ha messo a referto sette gol e tre assist tra tutte le competizioni. L’interesse della Stella Rossa è ovviamente da confermare anche in Italia e soprattutto dall’Inter. Nella giornata di domani, magari Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa alla vigilia del debutto contro il Genoa, potrebbe dare anche qualche delucidazione in più sul futuro dell’attaccante.