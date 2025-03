Arnautovic scalza tutti per Inter-Monza: la probabile formazione di Inzaghi

Dopo il successo di Rotterdam, l’Inter questa sera riceverà a San Siro il Monza, per il ventottesimo turno di campionato. Simone Inzaghi rilancia Marko Arnautovic da titolare.

LA PARTITA – Stasera, ore 20.45, l’Inter scenderà in campo contro il Monza, ultimo in classifica. Una gara che i nerazzurri non possono sbagliare: imperativo vincere per mantenere il primo posto, in un turno favorevole. Con i tre punti l’Inter potrà aggiungere pressioni alle inseguitrici, impegnate domani contro avversari, almeno sulla carta, più ostici: il Napoli affronterà la Fiorentina al Maradona, mentre l’Atalanta avrà lo scontro diretto allo Stadium contro la Juventus. La probabile formazione anti-Monza scelta da Inzaghi, fa capire che non s’intende prendere sottogamba la squadra di Alessandro Nesta: qualche cambio rispetto alla gara di Rotterdam, ma niente stravolgimenti.

Verso Inter-Monza: Inzaghi sceglie la coppia Lautaro-Arnautovic

LA SCELTA – La rifinitura di stamattina alla Pientina ha delineato quale sarà la coppia d’attacco scelta da Simone Inzaghi per affrontare il Monza. Se in settimana sembravano destinati a partire dal primo minuto Joaquin Correa e Marcus Thuram, alla fine l’allenatore nerazzurro ha optato per la conferma dall’inizio del capitano Lautaro Martinez. Al suo fianco a spuntarla è Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco è apparso in forma quando chiamato in causa nelle ultime uscite (vedasi il gran gol realizzato in Coppa Italia contro la Lazio) e in questo momento garantisce di più dal punto di vista fisico rispetto a Mehdi Taremi. Le rotazioni del parco attaccanti di Inzaghi, dal punto di vista delle energie, sono finalizzate a presentare la “Thu-La“, la coppia titolare, in grande spolvero per lo scontro diretto contro l’Atalanta , in programma domenica prossima a Bergamo. Verosimilmente, Lautaro Martinez avrà un turno di riposo martedì contro il Feyenoord.