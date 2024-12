Arnautovic salta l’allenamento a -3 da Inter-Parma: ecco il motivo

Continua l’aggiornamento da Appiano Gentile a tre giorni da Inter-Parma. Spunta una novità legata a Marko Arnautovic, assente in allenamento oggi pomeriggio.

LE ULTIME – L’Inter riprende ad allenarsi a pieno regime dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi ieri. Continuano ad arrivare importanti novità da Appiano Gentile legate agli uomini a disposizione in vista di Inter-Parma. Dopo gli aggiornamenti legati agli infortunati Benjamin Pavard, che continua con le sue terapie, Raffele Di Gennaro, fresco di intervento, Francesco Acerbi e Carlos Augusto – che sperano di recuperare entro venerdì -, spunta una novità su Marko Arnautovic.

Arnautovic assente all’allenamento verso Inter-Parma, ecco perché

ASSENZA – L’attaccante austriaco non ha effettuato l’allenamento odierno ad Appiano Gentile, come spiega Andrea Paventi in collegamento su Sky Sport 24. L’assenza di Arnautovic non ha nulla a che fare con problemi fisici, bensì è legata a motivi familiari. Il giocatore dunque, dovrebbe regolarmente rientrare sui campi della Pinetina domani ed essere a disposizione per Inter-Parma, dove certamente si accomoderà in panchina. Ancora in dubbio, anche se con una possibilità più alta per uno dei due, il rientro per il match di San Siro di Carlos Augusto e Francesco Acerbi. I prossimi allenamenti saranno sicuramente illuminanti per Inzaghi sotto questo aspetto.