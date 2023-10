Arnautovic rivede l’Inter: fissata data per il rientro in gruppo! – Sky

Arnautovic migliora e potrebbe bruciare le tappe per il rientro in campo. Intanto l’Inter sta lavorando a ranghi ridotti in vista della prima partita post sosta Nazionali, ovvero quella con il Torino in programma allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’ sabato 21 ottobre alle 18. L’austriaco non sarà tra i convocati, ma spunta una data per il possibile ritorno in gruppo: di seguito quanto rivelato da Sky Sport

ALTERNATIVE E SPERANZE – Marko Arnautovic pronto a bruciare le tappe dopo il brutto infortunio subito contro l’Empoli. Intanto l’Inter di Simone Inzaghi sta lavorando ad Appiano Gentile a ranghi ridottissimi visti i tantissimi Nazionali in giro tra l’Europa e l’America Latina. Mentre il tecnico piacentino studia le possibili alternative in attacco, sfruttando l’estro dei centrocampisti offensivi come Henrikh Mkhitaryan, Davy Klaassen e Stefano Sensi, spunta una data per il rientro in gruppo dell’attaccante austriaco.

Inter, Arnautovic pronto per la Roma? Inzaghi ha più di una speranza

L’ex Bologna sta meglio e potrebbe bruciare le tappe: ovviamente una convocazione già per Torino-Inter è esclusa, ma già nella settimana successiva potrebbe iniziare a lavorare in gruppo. Inzaghi spera di poterlo convocare per Inter-Roma del 29 ottobre per poi poter contare su di lui in Champions League giorno 8 novembre contro il Salisburgo.