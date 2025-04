Arnautovic, il ritorno dell’ex! Inzaghi crede in lui – CdS

Marko Arnautovic fa il ritorno a Bologna con una maglia da titolare nell’Inter, scrive il Corriere dello Sport. L’attaccante austriaco è in coppia con Lautaro Martinez.

RITORNO – Domani, nella domenica di Pasqua, per Marko Arnautovic sarò un giorno speciale: il gran ritorno. L’attaccante austriaco – scrive il Corriere dello Sport – è destinato a una maglia da titolare nella sfida contro il Bologna. La sua partenza dal primo minuto era già stata ipotizzata nei giorni scorsi dopo aver riposato contro il Bayern. Alla fine è diventata concreta dopo l’infortunio di Marcus Thuram. Il Dall’Ara per Arnautovic non può essere uno stadio come tutti gli altri, con il Bologna ha messo a segno 25 reti in 58 partite e il club di Saputo è stato quello che ha creduto in lui, riportandolo in Europa dopo l’esperienza a Shanghai.

Inter, Arnautovic e i numeri al rialzo

NUMERI – Qualche anno fa, si legge sul Corriere, Arnautovic aveva ceduto alle avances dell’Inter e riprendere il discorso lasciato in sospeso un decennio fa. Adesso però l’ipotesi di un Triplete da protagonista è concreto. Arnautovic sta riuscendo nel suo intento di contribuire in maniera decisiva al cammino dell’Inter, come testimoniano le 4 reti nelle ultime 5 partite di campionato. Un gol ogni 97’ minuti, pur non essendo spesso titolare. A Bologna l’ex di turno proverà a spezzare il tabù di questa stagione, ossia il fatto di non aver mai segnato lontano da San Siro, dove invece ha colpito 7 volte davanti ai propri tifosi. Arnautovic è tornato: è sempre andato a segno nelle ultime 3 partite di Serie A in cui è partito titolare, punendo nell’ordine Monza, Udinese e Cagliari.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia