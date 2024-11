Arnautovic e il record di gol nel mirino: Inter-Austria, differenza

Arnautovic dopo lo scarso minutaggio all’Inter ritorna in Nazionale con l’Austria. Tra poche ore l’impegno contro il Kazakistan.

OCCASIONE DA SFRUTTARE – L’Inter si trova a gestire un numero considerevole di giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Ben 15 calciatori nerazzurri sono stati chiamati a rappresentare i loro paesi, tra questi Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco non è riuscito a trovare molto spazio ultimamente all’Inter, ma in Nazionale può finalmente ritrovare la titolarità. L’ultima gara giocata con la maglia nerazzurra dal primo minuto risale addirittura alla sfida di Berna vinta conto lo Young Boys lo scorso 23 ottobre, partita in cui lo stesso Arnautovic si divorò un calcio di rigore sullo 0-0. Con il Kazakistan ha chance importanti per poter ritornare a giocare dal primo minuto.

Arnautovic, dall’Inter all’Austria: record di gol nel mirino

ULTIME – L’Austria potrebbe schierare una formazione 4-2-3-1, con David Alaba a guidare la difesa e Marcel Sabitzer a orchestrare il centrocampo. L’attacco sarà probabilmente affidato a Marko Arnautović, che cercherà di sfruttare ogni occasione per segnare. L’interista vorrebbe fare come nell’ultima sosta, quando fece doppietta contro la Norvegia di Erling Braut Haaland. Due gol che gli permisero di salire a quota 39 reti con la maglia dell’Austria. Il centravanti dell’Inter è a sole cinque marcature dal record all-time di gol nella storia della Nazionale dell’Austria, che è di Anton Polster (44). Con il Kazakistan nuova opportunità per cercare di avvicinarsi.