Arnautovic: «Prima della partita che tensione! Gol? Emozionante»

Arnautovic ha parlato subito dopo aver battuto la Polonia con la sua Austria. Il centravanti dell’Inter molto emozionato sul gol.

EMOZIONI – Marko Arnautovic si è sbloccato a Euro 2024 firmando il definitivo 1-3 in Polonia-Austria. Nel post partita, l’attaccante dell’Inter si è espresso in questa maniera: «C’era molta tensione prima della partita. Non vincevamo contro la Polonia da molto tempo. I primi 20 o 30 minuti sono stati molto buoni. Dopo ci siamo abbassati un po’ e abbiamo subito il pareggio. Il discorso del nostro mister è stato molto bello. Il gol è stato veramente emozionante per me. La mia famiglia era lì. Non è stato facile, ora avremo la partita contro l’Olanda. Sarà importante e noi di certo non vogliamo nasconderci, ce la giocheremo contro chiunque». Arnautovic perno e pilastro della sua nazionale.

Arnautovic un gol per l’Austria e per l’… Inter!

CONTRIBUTO – A festeggiare per il gol di Arnautovic sicuramente anche l’Inter. I nerazzurri, sui propri social, hanno infatti celebrato l’attaccante austriaco, che ha trovato il gol direttamente dal dischetto. Bravissimo a trafiggere il portiere della Juventus Szczesny, vincendo il personalissimo derby d’Italia tra i due. Ora per Arnautovic e l’Austria grande chance per andare avanti in questo Euro 2024. Nel prossimo match, la selezione di Rangnick giocherà contro l’Olanda di Dumfries e de Vrij per staccare il pass verso gli ottavi di finale.