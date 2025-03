Arnautovic shock: «Pressione all’addome e attacco di panico, ora bene!»

Arnautovic durante Austria-Serbia ha dovuto convivere con qualche malanno non proprio banale. Poi tutto rientrato per l’attaccante dell’Inter. Ecco le sue parole in zona mista.

ALLARME RIENTRATO – Marko Arnautovic è sceso in campo ieri sera giocando con l’Austria contro la Serbia di Dusan Vlahovic. L’attaccante dell’Inter non è riuscito a segnare, ma ha comunque contribuito alla causa siglando l’assist per il momentaneo 1-0 firmato da Gregoritsch. Ma subito dopo la rete austriaca, l’attaccante dell’Inter ha sentito un fortissimo dolore al ginocchio, che si è esteso fino all’addome. Poi fortunatamente, l’allarme è rientrato. Così in zona mista il centravanti: «Ho avuto tutti i sintomi, prima al ginocchio, poi un’enorme pressione nella parte superiore dell’addome e ho avuto un attacco di panico. All’improvviso ero spaventato, nauseato e stordito, forse a causa del dolore estremo al ginocchio di prima. Non è stato facile all’inizio, ma poi è andato tutto bene. Il medico mi ha dato un farmaco e ho continuato». L’interista, sempre nel post partita, è stato incalzato dai colleghi di Sport Mediaset. Qui il 34 enne ex Bologna ha risposto ad alcune domande sull’Inter e al sogno del Triplete (qui per le altre dichiarazioni). Ora per Arnautovic, trasferta a Belgrado sempre per gli spareggi di Nations League.