Arnautovic non si sblocca, stecca pure con l’ex Bologna − CdS

Marko Arnautovic fatica ad incidere all’Inter. Ieri, Simone Inzaghi gli ha dato la grande chance di potersi sbloccare contro il suo ex Bologna, ma l’austriaco ha sprecato parecchio.

STECCA − Settantaquattro minuti per Arnautovic e nessun gol, nonostante le diverse occasioni create e messegli a disposizione dall’Inter. Neanche contro l’ex Bologna, gara speciale per lui – visti i due anni passati in rossoblù – è riuscito ad incidere. L’austriaco ha sbagliato diverse palle-gol, la prima subito dopo 6′ quando ha ciccato da dentro l’area di rigore il possibile 1-0 interista. Poi nella ripresa, sbaglia clamorosamente da pochi passi al 7′ e al 20′ sfiora il palo con una conclusione dalla distanza. Non era stata negativa nel complesso sua prestazione, anche in relazione al partner Lautaro Martinez, soprattutto nei primi 45′ di gara. L’Inter e Inzaghi hanno bisogno del miglior Arnautovic. Lautaro e Thuram non possono giocarle tutte.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia