Inter, Arnautovic non parte per Manchester: il motivo della sua assenza!

Marko Arnautovic non parteciperà allo scontro in Champions League tra Manchester City e Inter. Ecco la ragione della sua mancata partecipazione alla sfida europea.

L’ASSENZA – Non solo Federico Dimarco, anche Marko Arnautovic sarà assente nella sfida tra Manchester City e Inter. L’austriaco non si è allenato con i compagni a causa della febbre e non volerà con la squadra per l’Inghilterra. Il calciatore classe 1989 sarebbe stato utile a gara in corso, considerando anche l’esigenza di far riposare almeno uno dei due attaccanti titolari in vista della prossima sfida di campionato.

L’assenza di Arnautovic costringe attaccante agli straordinari, con l’Inter chiamata al doppio confronto!

IL DERBY – In questo contesto, per l’appunto, non bisogna dimenticare che il tecnico Simone Inzaghi dovrà ragionare tenendo anche conto del prossimo derby di Milano di domenica 22 settembre. Lautaro Martinez è sicuramente in ritardo di condizione, considerati gli impegni con la sua Argentina fino alla finale della Copa America poi vinta con la Colombia, rispetto a un Marcus Thuram già spumeggiante nell’inizio della stagione. Il francese potrebbe essere il prescelto nell’ottica di una partecipazione per 90 minuti nella sfida contro i Citizens. La mancata presenza di Arnautovic rappresenta una notizia infelice, per Inzaghi, anche per questa ragione. Un duplice motivo di amarezza che i nerazzurri dovranno riuscire ad affrontare senza risentirne nella settimana di fuoco che li attende.