Arnautovic lettera all’Inter: «Nero e azzurro, per sempre nelle mie vene!»

Arnautovic saluta l’Inter e chiude ufficialmente la sua seconda esperienza in maglia nerazzurra. Dopo l’addio già annunciato di Joaquin Correa, ora è anche il turno dell’attaccante austriaco, che ha affidato ai social un lungo messaggio di congedo dal club e dai suoi tifosi. Un addio carico di emozione, che suggella un legame profondo con i colori nerazzurri.

LETTERA DI ADDIO – Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Marko Arnautovic ha scritto una vera e propria lettera d’addio: «Ciao ragazzi, il mio tempo in questo posto che chiamo casa, è giunto alla fine. Non è mai facile dire addio, specialmente alla famiglia. Un club che mi ha permesso di vivere il sogno più bello, non una volta, ma ben due (facendo riferimento alla Champions League, ndr). Dal momento in cui sono tornato a giocare a San Siro, ho sentito il calore e l’orgoglio di indossare questi colori ancora una volta. Abbiamo vissuto insieme momenti alti e momenti bassi, ma non posso essere più fiero di condividere il campo e lo spogliatoio con questa famiglia. Porterò con me la memoria dello scudetto, per sempre. Allo staff, all’allenatore e a tutti quelli dietro le quinte. Grazie per aver creduto in me anche nei momenti più difficile, significa molto per me. Grazie per avermi supportato e per avermi aiutato a dare il massimo per i nerazzurri. E a tutti voi tifosi, grazie! Ci siete stati vicini ogni momento, è stato un onore combattere per voi. Segnare per voi e indossare la maglia con orgoglio. Anche se vado via, l’Inter non lascerà me, il nero e l’azzurro saranno per sempre nelle mie vene. Una volta nerazzurro, sempre nerazzurro!».