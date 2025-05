Arnautovic: «Inter, sei tutto per me! Qui ho realizzato un sogno»

L’attaccante dell’Inter si racconta nel MatchDay Programme di Inter-Hellas Verona, partita di campionato di Serie A. Questo il commento di Marko Arnautovic, che ricorda la vittoria della seconda stella.

SOGNI – Marko Arnautovic, in vista della partita di questa sera contro l’Hellas Verona, si è raccontato in una lunga intervista al MatchDay Programme di oggi. Tanti gli spunti dell’attaccante austriaco, che ricorda anche la vittoria della seconda stella: «Indossare questi colori per me significa tantissimo, tutto. È una maglia che pesa perché l’Inter è un Club enorme ma sono orgoglioso di indossarla, di essere qui con i miei compagni e con tutti quelli che lavorano per questo club. Ogni giorno mi impegno per essere una persona positiva, per dare il meglio e per collaborare ad alzare sempre di più il livello: la squadra e lo staff per me significano tantissimo, mi hanno dato molto in questi due anni. Da bambino avevo sempre un pallone tra i piedi, mio padre mi ha portato al campo a giocare, avevo sei anni e da lì il calcio è stato tutto. La passione per me ha un valore enorme, quando ho visto il video di quel tifoso che si è commosso dopo il mio gol contro l’Atletico sono rimasto incredulo, è stato bello sentire in maniera così forte l’amore della nostra gente».

Inter, un sogno che si realizza per Arnautovic

STELLA – Arnautovic poi, si sofferma anche sul lavoro di gruppo: «Chi sfido in allenamento? Non c’è un compagno in particolare, tra attaccanti dopo allenamento spesso ci fermiamo e facciamo qualche tiro. Vogliamo vincere, la sfida è quella, non è contro un giocatore in particolare. Una leggenda nerazzurra che sfiderei? Direi Ronaldo il Fenomeno. Quando ero piccolo lui era l’idolo di tutti e anche il mio, anche grazie a lui ho scoperto la passione per il calcio. Come mi preparo per le sfide? L’allenamento è fondamentale, poi una volta in campo quello che mi carica sono i miei compagni e i tifosi. È un sogno che si è avverato. Sono tornato dopo 14 anni e abbiamo vinto lo Scudetto della Seconda Stella, è stato un momento straordinario».