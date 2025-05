Arnautovic carico per oggi: «Inter, questi colori per me significano tantissimo»

Nel giorno in cui l’Inter ospita il Verona a San Siro, Marko Arnautovic torna titolare e si racconta con parole che vanno ben oltre il campo. L’attaccante austriaco ha parlato nel nuovo numero del Matchday Programme per la partita di oggi. Rivelando quanto sia profondo il suo legame con la maglia dell’Inter, e quanto senta il peso e l’orgoglio di rappresentare uno dei club più prestigiosi d’Europa.

TORNA TITOLARE – Marko Arnautovic dichiara ancora una volta amore ai colori nerazzurri. Un messaggio chiaro, che ribadisce il suo impegno quotidiano, nonostante i tanti infortuni che ne hanno condizionato la stagione: «Indossare questi colori per me significa tantissimo, tutto. È una maglia che pesa perché l’Inter è un Club enorme ma sono orgoglioso di indossarla, di essere qui con i miei compagni e con tutti quelli che lavorano per questo club. Ogni giorno mi impegno per essere una persona positiva, per dare il meglio e per collaborare ad alzare sempre di più il livello: la squadra e lo staff per me significano tantissimo, mi hanno dato molto in questi due anni».

Arnautovic, un tuffo al passato prima dell’Inter

DA PICCOLO – Marko Arnautovic ha anche ricordato le sue origini e il ruolo che la passione per il calcio ha avuto nella sua vita fin da piccolo: «Da bambino avevo sempre un pallone tra i piedi, mio padre mi ha portato al campo a giocare, avevo sei anni e da lì il calcio è stato tutto. La passione per me ha un valore enorme, quando ho visto il video di quel tifoso che si è commosso dopo il mio gol contro l’Atletico sono rimasto incredulo, è stato bello sentire in maniera così forte l’amore della nostra gente».

RICORDO – Infine, un pensiero carico di emozione per Sinisa Mihajlovic, figura fondamentale nel suo percorso calcistico: «Cosa ha significato per me Sinisa Mihajlovic? Parlare di lui mi crea tante emozioni, era un fratello per me. È una persona che ha creduto molto in me e mi ha dato tanto. La mia famiglia è tutto, senza di loro non sarei arrivato qui. Sono sempre con me e mi danno tanta forza».

Fonte: Matchday Programme – Inter.it