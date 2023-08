Arnautovic: «All’Inter mi sento a casa! Voglio finire qui la mia carriera»

Arnautovic in una nuova puntata di “1 vs 1” disponibile su DAZN ha parlato del suo ritorno all’Inter, la scelta del numero di maglia e cosa rappresenta per lui Sinisa Mihajlovic.

COME A CASA – Marko Arnautovic ha parlato del suo ritorno all’Inter, facendo un paragone con il passato: «Sono qui perché ho fame, voglio vincere qualcosa. Dopo tredici anni sono cambiate tante cose, sono felice di essere qui. Esordio a San Siro? Quando sono arrivato allo stadio ho vissuto le stesse emozioni, come se fossi tornato a casa. Lo stadio era pieno di tifosi, c’era anche la mia famiglia, è stato bellissimo. Adesso sto anche bene, non ho più dolori. Quando è arrivata l’offerta dell’Inter io non potevo dire no, perché la mia carriera è iniziata qui e voglio finire qui. Il primo Arnautovic qui era un bambino, era tutto nuovo. Scelta della maglia numero 8? Volevo la maglia numero 7, però l’aveva preso già Juan Cuadrado. Volevo riprendere l’89, però ho già 34 anni quindi meglio evitare di vedere il numero dietro… (ride, ndr). Numero 8 un legame con Zlatan Ibrahimovic? Per me è solo un numero, l’ho preso perché era libero».

LEGAME – Arnautovic parla del legame con la sua famiglia e Sinisa Mihajlovic: «La mia famiglia è importante, ma lui è la mia vita. È stato la mia famiglia, lui lo sa e anche la famiglia lo sa quanto lo amo».