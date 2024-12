Arnautovic in gruppo! Inter-Parma? Uno rientra, l’altro in forse – Sky

Arnautovic oggi è ritornato a lavorare con l’Inter, dopo che ieri ha saltato l’allenamento per motivi familiari. In vista di Inter-Parma, la situazione pure su due infortunati.

RIENTRO NECESSARIO – Oggi l’Inter si è allenata ad Appiano Gentile per preparare la partita contro il Parma, in programma venerdì alle 18.30. Buone notizie per Simone Inzaghi, che potrà riavere a disposizione Arnautovic. L’attaccante, nella giornata di ieri, aveva saltato l’allenamento per motivi familiari. Oggi nuovamente in gruppo con i compagni. L’austriaco sarà regolarmente convocato e farà parte del quartetto offensivo insieme a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Joaquin Correa. Occhio al punto sugli infortunati, lo dà Matteo Barzaghi di Sky Sport 24. Le ultime anche su Pavard e il suo programma di recupero.

Inter-Parma, Carlos Augusto verso la convocazione. Il punto su Acerbi

PUNTO – Per Inter-Parma, Carlos Augusto dovrebbe recuperare. Infatti, l’esterno brasiliano ha fatto quasi tutto con il gruppo ed è recuperato per il Parma. Ottima notizia per Inzaghi, che potrà contare su una pedina importante nelle rotazioni e anche in vista della Champions League contro il Bayer Leverkusen. Quanto ad Acerbi, invece, ha fatto lavoro personalizzato e rimane ancora in dubbio per la partita che si disputerà tra due giorni allo stadio San Siro. Terapie invece per Benjamin Pavard.