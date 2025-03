Arnautovic sul futuro: «Stella Rossa? Testa all’Inter, ma vedremo»

Arnautovic lancia anche un messaggio sul proprio futuro al termine della partita tra Serbia e Austria. L’attaccante dell’Inter così sulla Stella Rossa. Porte aperte per lui.

SCONFITTA AMARA – Niente da fare per Marko Arnautovic e la sua Austria. La nazionale austriaca infatti ha perso sul campo della Serbia per 2-0, dopo aver pareggiato 1-1 all’andata in casa. Niente promozione in Lega A per il centravanti dell’Inter. Nel post partita, a Sport.alo, ha commentato così il KO di Belgrado: «Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. È difficile trovare le parole. Nella prima partita abbiamo avuto molte occasioni per decidere la partita. Congratulazioni alla Serbia, ha giocato con cuore, ora speriamo di riprenderci il prima possibile e di giocare al meglio le qualificazioni ai Mondiali».

Arnautovic lancia anche un messaggio sul futuro? Le parole dell’attaccante dell’Inter

FUTURO IN SERBIA? – A Belgrado, i tifosi serbi, molti probabilmente della Stella Rossa, hanno inneggiato proprio all’attaccante nerazzurro, che in estate lascerà il club. Lui non ha chiuso le porte alla squadra di Belgrado. Le parole di Arnautovic: «Nutro grande rispetto per la Stella Rossa, posso solo dire che gli auguro tutto il meglio, ma sono concentrato sull’Inter. Vedremo cosa succederà a fine stagione e spero di rivedervi».