Arnautovic e Sanchez male, l’Inter torna sul mercato? Una condizione – SM

Arnautovic e Sanchez non hanno ancora ingranato con la maglia dell’Inter. Il loro rendimento potrebbe far intervenire l’Inter sul mercato? Possibile, secondo SportMediaset, ad una sola conidizione

MERCATO – Arnautovic e Sanchez non hanno offerto una prova convincente contro il Verona. L’austriaco ha sbagliato due gol facili, il cileno non ha lasciato alcuna impronta nella gara. Secondo SportMediaset però, nonostante la forma non esaltante dei due attaccanti ‘di riserva’ a disposizione di Inzaghi il club non cercherà sul mercato un nuovo attaccante. A meno che Sanchez, arrivato a zero, non decida di lasciare Milano: ad oggi però, riferisce l’emittente, il cileno ha rifiutato le offerte arabe. Alternativa sarebbe trovare un rinforzo in prestito o a costo zero.