Arnautovic: «Inter nel cuore, do il 120%. Triplete? Ora sono giocatore»

Arnautovic direttamente dall’Austria ha parlato anche di Inter, al termine della gara contro la Serbia. L’attaccante è stato diplomatico.

AUSTRIA-SERBIA – Marko Arnautovic ha giocato la partita di Vienna pareggiando contro i serbi in Nations League. Le sue parole raccolte da Sport Mediaset: «Abbiamo giocato una buona partita però non abbiamo vinto, quello è l’unica cosa che mancava, ossia segnare. Abbiamo però chance per andare a Belgrado e vincere. Non sarà facile ma andremo là per vincere. Sto bene e sono in ottima forma, mi sento bene. Gioco dopo diverso tempo dal primo minuto. Ora cerco di recuperare al meglio per giocare anche a Belgrado».

TUTTO IN CAMPO – Poi Arnautovic si esprime così sul suo apporto all’Inter: «Io sono sempre pronto a giocare, specialmente per l’Inter. Lo sanno tutti, che questa è la squadra del mio cuore. Quando sono in campo do sempre il 120%, ma spero che i nostri giocatori infortunati (occhio a Lautaro Martinez, ndr) rientrino il più presto possibile, perché ci serve una rosa al completo per competere su tutto».

TRIPLETE – Poi Arnautovic ragiona step by step: «Non parlo di triplete, parlo di partita in partita. La nostra prossima partita è la Serbia, poi ci sarà l’Udinese. Non parlo di triplete. Nel 2010 ero più tifoso che giocatore, ora sono più giocatore e cerco di dare tutto per questa squadra. L’Inter, come dice Simone Inzaghi, proverà a competere per tutte le competizioni? Certamente, certamente».