Arnautovic come Thuram, l’Inter non cambia i suoi programmi – Sky

Arnautovic e Thuram sotto osservazione dall’Inter in vista della partita contro la Juventus di domenica sera. Nessun cambio di programma.

PROGRAMMA – Meno tre a Juventus-Inter, derby d’Italia valevole per la venticinquesima giornata di campionato. Ad Appiano Gentile occhi puntati su Arnautovic e Thuram, usciti malconci dall’ultima sfida contro la Fiorentina a San Siro. I nerazzurri però predicano cautela per evitare ulteriori problemi (qui le ultime sul francese). Tant’è che anche oggi sia l’austriaco che il francese non ha forzato i tempi, rispettando il programma promosso dallo staff medico nerazzurro. Allenamento personalizzato per entrambi i giocatori, ma in vista di Juventus-Inter filtra una sensazione di ottimismo. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, sono in netto miglioramento. Cosa aspettarsi allora domenica sera? Queste le aspettative.

Arnautovic e Thuram verso Juventus-Inter: ecco cosa filtra

LE ULTIMISSIME – L’Inter rispetta la tabella di marcia e si pronuncia ottimista in vista di Juventus-Inter. Dunque, la possibilità di vedere Thuram titolare all’Allianz Stadium non è da escludere. Arnautovic, che ha accusato un affaticamento agli adduttori, dovrebbe recuperare. Dunque, Simone Inzaghi potrebbe avere tutti i giocatori a disposizione per la partita di domenica sera. Ovviamente i prossimi allenamenti saranno decisivi, anche perché già domani sarà antivigilia di partita.