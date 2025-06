Arnautovic, con l’Austria bastano tre minuti: gol e doppietta flash!

Marko Arnautovic si mette in mostra con la sua Austria. L’attaccante dell’Inter trova il gol del vantaggio immediato e non si ferma più nella sfida contro il San Marino, valida per la Qualificazione ai Mondiali.

GOL IMMEDIATO – Dopo Mehdi Taremi si sblocca anche Marko Arnautovic. La Nazionale fa un buon effetto sui due attaccanti che, invece, all’Inter hanno fatto davvero molta più fatica ad andare a segno nel corso della stagione appena terminata. All’austriaco, in campo da titolare per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali, sono bastati solo tre minuti di gioco contro il San Marino per centrare la porta. Alla prima azione utile dei suoi compagni, in contropiede, Arnautovic si fa trovare pronto sotto porta sfruttando in maniera fredda l’assist di Posch.

Arnautovic protagonista in San Marino-Austria: doppietta dopo un quarto d’ora di gioco!

LA DOPPIETTA – Il nerazzurro ha aperto le danze per l’Austria, che ha poi trovato immediatamente il raddoppio con il gol di Gregoritsch all’11. Le sorprese, però, non sono finite qui, perché al 15′ Arnautovic esulta nuovamente. L’attaccante, che in questi giorni sembra sulla strada dell’addio all’Inter, sigla la personale doppietta dopo un solo quarto d’ora di gioco. In questo caso l’austriaco coglie il passaggio all’indietro di Sabitzer e dal centro dell’area di rigore calcia col sinistro indirizzando il pallone all’angolino destro.